МЧС: торговый центр горит в Ростове-на-Дону

Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на площади 500 кв. м.

«На Будённовском проспекте горит фасад здания ТЦ.

Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов», — заявили в МЧС.

По данным ведомства, горит фасад, есть угроза распространения огня на 5-этажное здание рядом.

Отмечается, что к тушению привлечены 70 сотрудников и 19 единиц техники.

Ранее на Центральном рынке в Великом Новгороде на площади 800 кв. м. загорелось двухэтажное здание.

Кроме того, во Владивостоке на стоянке во дворе жилого дома произошёл мощный пожар, огонь уничтожил десятки машин. Позже в прокуратуре сообщили, что причиной пожара стал поджог.