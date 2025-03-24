В центре Петропавловска-Камчатского лавина сошла на дорогу

Лавина с сопки сошла на дорогу в центре Петропавловска-Камчатского, никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В Петропавловске-Камчатском ночью был зафиксирован сход снежной массы с Петровской сопки на автодорогу по улице Набережной. Точный объем неизвестен, но небольшой. Людей и автомобилей в зоне схода снега не было. К работам по расчистке дорожного полотна была привлечена подрядная организация", - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что движение по участку уже открыто.

На Камчатке с 22 по 24 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс в горах Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Быстринского, Усть-Камчатского, Мильковского районов, а также в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, лавиноопасно на территории Кроноцкого заповедника, на вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевской группы.