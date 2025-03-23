В Иркутской области паводок подтопил 29 домов и почте 200 участков

В шести районах Иркутской области талые воды подтопили 29 жилых домов и почти 200 участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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По данным ведомства, подъему воды способствует активное таяние снега. Подтопления фиксируются в Шелеховском (3 участка), Качугском (4 участка, 1 дом), Усольском (2 участка), Эхирит-Булагатском (1 участок), Баяндаевском (4 участка) и Иркутском районах (178 участков и 28 домов). На территории Хомутовского муниципального образования введен режим ЧС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что на 18.00 по местному времени ситуация во многих населенных пунктах Иркутского района стабилизировалась. Он отметил, что затопленные участки находятся в низинах, где скопился весь поток талых вод. Для пострадавших жителей развернуты пункты временного размещения, но пока туда никто не обратился.

На данный момент подтоплены 29 домов и 192 приусадебных участка. Подразделения МЧС проводят работы для отвода талых вод, а также занимаются откачкой воды с подтопленных территорий.