В Тверской области завели дело после исчезновения школьницы

Следователи в Тверской области завели уголовное дело после исчезновения девочки 2013 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

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Как пояснили в ведомстве, девочка пропала 21 марта в деревне Рязаново. Ее ищут волонтеры поискового отряда "Сова", сотрудники МЧС и полицейские. Поиски ведутся в Калининском муниципальном округе, а также на территории соседних районов.

Дело завели для выяснения всех обстоятельств исчезновения малолетней, а также для мобилизации сил и средств, которые помогут ее найти.