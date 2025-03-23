SHOT: россиянам в Стамбуле посоветовали не выходить на улицу из-за протестов

Россиян в Стамбуле попросили воздержаться от вечерних прогулок по городу из-за запланированных протестов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских туристов. Он рассказал, что управляющие отелями Стамбула дают гражданам РФ рекомендации не выходить на улицу, ведь их могут ожидать столкновения митингующих с полицейскими. В публикации отмечается, что до 25 марта будут закрыты станции метро "Таксим" в центре Стамбула и "Эмниет-Фатих", где расположена миграционная служба. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя протесты в Стамбуле, заявил, что попытки оказать давление на власть и определить политику на улице остались в прошлом. Также сообщалось, что на протестах из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали свыше 300 человек. При подавлении протеста один из полицейских был облит кислотой, сообщили в пресс-службе турецкой полиции. Имамоглу был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик отрицает обвинения и уже заявил, что не намерен сдаваться.