В Брянске произошел пожар в торгово-офисном здании

В Брянске загорелась кровля в торгово-офисном здании мансардного типа. Пожар на площади 400 кв м был локализован и ликвидирован, сообщает МЧС Брянской области.

Инцидент произошел в воскресенье во 2-ом переулке Мичурина. На тушение прибыло 20 единиц техники, пожару присвоили повышенный ранг.

«Эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Огонь был локализован на 400 кв м., в 17:45 (мск) управление МЧС сообщило, что «пожар в торгово-офисном здании в Брянске полностью ликвидирован».

Ведомство опубликовало кадры тушения.