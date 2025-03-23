Труп младенца обнаружен в канализационной трубе дома в Коломне

В городском округе Коломна возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«22 марта 2025 года в ходе проведения слесарем работ по очистке системы канализации в подвальном помещении жилого многоквартирного дома в городском округе Коломна в одной из труб обнаружено тело младенца. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области, тело новорожденной девочки было найдено при при проведении работ по очистке засора в системе канализации дома на ул. Строительная в дер. Емельяновка города Озеры. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.