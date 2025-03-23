Под Петербургом задержали «дорожных мстителей» в балаклавах

Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в автомобиле БМВ, c водителем которого накануне поссорились на дороге. Об инциденте сообщает региональное управление МВД РФ.

Накануне в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило заявление от 41-летнего жителя Всеволожска. Он рассказал, что неизвестные повредили его автомобиль БМВ.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 00:50 22 марта во дворе дома 44 корпус 2 по Колтушскому шоссе трое неизвестных в балаклавах разбили окна в автомобиле заявителя», — сообщает полиция.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Это трое местных жителей 24 — 28 лет. По предварительным данным, они решили отомстить владельцу БМВ, с которым ранее вступили в дорожный конфликт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Двое подозреваемых задержаны, третий допрошен в качестве свидетеля.