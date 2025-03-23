Болгария скрыла от России осужденного за одно из самых громких убийств 1990-х

Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осужденного за убийство председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея в 1994 году, сообщила Генпрокуратура РФ. По данным «Коммерсанта», это одно из самых громких преступлений 1990-х, связанное также с терактом на Котляковском кладбище.

«Компетентными органами Болгарии было отказано в удовлетворении российского запроса о выдаче осужденного за особо тяжкие преступления для отбытия наказания. Речь идет о Владимире Луковском, предпринимателе, который работал по льготным контрактам РФИВА», — сообщает издание.

По данным следствия, 10 ноября 1994 года Луковский заложил бомбу в лифт дома Лиходея, взорвав ее дистанционно. Погибли сам ветеран-«афганец», разбиравшийся в хищениях фонда, и его охранник, а жена и второй телохранитель получили ранения.

В Москве после 17 лет поисков задержали члена столичной ОПГ

Спустя два года, 10 ноября 1996 года, на Котляковском кладбище во время поминок по Лиходею произошел второй взрыв, унесший 11 жизней и ранивший три десятка человек. Исполнители теракта получили сроки, а экс-глава РФИВА Валерий Радчиков, подозреваемый в обоих преступлениях, погиб в ДТП.

Луковский, заочно осужденный, а затем экстрадированный с Украины, сбежал после пересмотра дела. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам, из которых ему оставалось отбыть около 10 лет. Болгария отказала в выдаче, ссылаясь на риск «бесчеловечного обращения» в российских тюрьмах, несмотря на гарантии Москвы. Генпрокуратура РФ видит в этом политический подтекст, отмечая 29 подобных отказов в 2024 году, включая три от Болгарии по другим делам.