Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области, в результате чего более 11 тысяч человек остались без электричества. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий.

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— В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов, — говорится в Telegram-канале Тицкого.

По словам вице-губернатора, информации о жертвах обстрела не поступало, при этом водоснабжение населенных пунктов не повреждено.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ после решения президента РФ Владимира Путина не бить по энергоинфраструктуре, принятого в рамках переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, атаковали объект на Кубани. В свою очередь российские бойцы получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В этот момент семь российских дронов уже летели на Украину — их сбили сами российские военные.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаки украинских военных на энергообъекты рассматривается Кремлем как саботаж договоренностей.