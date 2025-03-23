Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

Бывшего начальника управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Алексея Васильева объявили в розыск по обвинению во взятке. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета.

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По данным ведомства, в интернете сообщали о противоправной деятельности Васильева. В частности, появились данные о его причастности к организации незаконного пребывания мигрантов в России для работы.

В настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов, отметили в СК.

До этого экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко обвинили в получении взятки в размере не менее 21,5 млн рублей за покровительство при заключении государственных контрактов на закупку видеокамер для фиксации административных правонарушений.

Петроченко был задержан 16 октября прошлого года при получении взятки от предпринимателя, который впоследствии дал показания против него.