ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области. Машина получила серьезные повреждения, жизни главы ничего не угрожает, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

© Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

"Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения. Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики", - сообщил Хинштейн.

По словам врио губернатора, от транспортировки в Курскую областную больницу Волобуев отказывался.

"Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование. Это наглядный пример настоящего служения людям - не оставить их в трудной ситуации один на один, а продолжать быть рядом", - написал врио губернатора.

Он добавил, что, несмотря на травму, глава района уже в понедельник обещает выйти на работу.