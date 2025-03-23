Пожар в исторической усадьбе в парке Лямина произошел в подмосковной Яхроме

Деревянное здание загорелось на площади в 200 квадратных метров рядом с усадьбой в парке Лямина в подмосковной Яхроме. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщили в региональном отделе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

© Вечерняя Москва

В результате оперативных действий пожарных служб возгорание было полностью ликвидировано. В ходе происшествия никто не пострадал. Здание, где произошло возгорание, не использовалось и находилось не в эксплуатации на момент происшествия, передает РЕН ТВ.

Двумя днями ранее в Косино-Ухтомском районе Восточного административного округа Москвы по адресу улица Заозерная, дом 15а, загорелось двухэтажное выселенное здание. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.