В Калининградской области восстановили энергоснабжение после отключения

В Калининградской области полностью восстановлено энергоснабжение потребителей после технологического нарушения на ТЭЦ-2. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

"23 марта в результате технологического нарушения Калининградской ТЭЦ-2 и последующего действия противоаварийной автоматики в отдельных регионах области произошло кратковременное отключение электроэнергии.

Благодаря слаженной работе энергетиков региона электроснабжение потребителей полностью восстановлено в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Минэнерго продолжает координацию работы предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для энергоснабжение потребителей. Отмечается, что установленная мощность электростанций Калининградской области более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона, что позволило в кратчайшие сроки восстановить энергопотребление в отключенных районах.

В Минэнерго добавили, что при строительстве новых тепловых электростанций в регионе применялись передовые решения, такие как установка современных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, которые обеспечили возможность в оперативном режиме отслеживать и устранять любые ситуации.