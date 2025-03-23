На нефтебазе на Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

В ночь на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.

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«После ночного выброса идёт горение на территории в границах обвалования этого резервуара», — говорится в Telegram-канале.

Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. В результате происшествия другие строения и резервуары на территории нефтебазы не повреждены.

Общая площадь пожара в настоящее время составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.

К ликвидации пожара привлечены 473 члена группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также 189 единиц техники и четыре пожарных поезда.