На нефтебазе на Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

На нефтебазе на Кубани произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
В ночь на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.
«После ночного выброса идёт горение на территории в границах обвалования этого резервуара», — говорится в Telegram-канале.
Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. В результате происшествия другие строения и резервуары на территории нефтебазы не повреждены.
Общая площадь пожара в настоящее время составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.
К ликвидации пожара привлечены 473 члена группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также 189 единиц техники и четыре пожарных поезда.