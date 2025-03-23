В Москве после 17 лет поисков задержали члена столичной ОПГ

В столице силовиками в четверг, 20 марта, задержан убийца, член сокольнической организованной преступной группировки (ОПГ). Мужчину искали семнадцать лет, пишет телеграм-канал SHOT. Преступника арестовали, когда он находился в своей квартире.

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Подозреваемого объявили в розыск в сентябре 2008 года, когда сотрудники правоохранительных органов нашли тело Андрея Королева, одного из членов ОПГ.

Труп обнаружили в автомобиле, который находился на улице Стромынка. Оказалось, что незадолго до гибели убитый должен был встретиться со своим знакомым по прозвищу «Самовар».

Задержанный признался, что 18 сентября 2008 года Королев пришел к нему в гараж, где преступник убил знакомого, выстрелив в него из помпового ружья.

Убитого он положил в автомобиль, который оставил на улице. Преступник выбросил ружье в Яузу, скрывая следы преступления.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело об убийстве.