В Нефтекамске загорелся магазин бытовой техники в торговом комплексе «Центральный». Огонь быстро распространился по другим помещениям, сообщает МЧС России.

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Ведомство отмечает, что из магазина эвакуировали людей. Пострадавших нет.

«Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара», — сказано в сообщении.

На месте работают более 40 спасателей и 16 единиц техники.

На 10:12 воскресенья (мск) пожар был локализован на 500 квадратах, открытое горение ликвидировано.

Видео пожара опубликовало издание Ufa1. Оно сообщает, что прокуратура Башкирии начала проверку в связи с пожаром.