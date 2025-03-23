Военный самолет столкнулся с несколькими НЛО в небе над Флоридой

Военное судно США встретилось в небе с роем неопознанных летательных объектов (НЛО) над Флоридой — они окружили самолет. В Сети распространилась запись переговоров пилота с диспетчером Восточного сектора противовоздушной обороны (EADS), из которых следует данная информация.

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Несколько светящихся шаров поспособствовали возникновению помех в системе связи. Также вокруг самолета появилось странное свечение.

Ситуация для военного самолета оказалась опасной, поэтому на место происшествия был направлен самолет Lockheed AC-130 Spectre.

Официальных комментариев от американских военных структур пока не поступало.

С самолетом ничего не произошло, он благополучно вернулся на военную базу, передает портал Ufosightingsdaily.com.

Этот случай вызвал интерес у исследователей аномальных явлений и любителей уфологии. Подобные инциденты с участием военных судов и НЛО периодически происходят в разных частях мира, но редко получают официальное подтверждение от ведомств.

Недавно экипаж самолета белорусской авиакомпании Belavia также заметил НЛО, но только уже в московском небе.