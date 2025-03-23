Из-за паводка в селе под Иркутском ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели из-за паводка в селе Хомутове в Иркутском районе Иркутской области, где подтопило 98 участков, шесть семей пришлось эвакуировать. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава района Леонид Фролов.

© Telegram-канал «Кобзевнасвязи»

«Самая сложная обстановка остается в селе Хомутово. Резкий подъем воды начался ночью. Были эвакуированы шесть семей. По результатам обследований подтоплено 98 участков. Самое тревожное — пострадало 22 дома», — рассказал Фролов.

По словам главы района, в ликвидации последствий паводка задействовано 27 единиц техники и 129 человек. В их числе сотрудники местной администрации, волонтеры и спасатели МЧС. Для оттока воды с подтопленных улиц углубили канал на территории ООО Луговое.

19 марта в результате прорыва временной земляной насыпи затопило жилые дома в Минусинске Красноярского края. Из-за вышедшей из берегов реки пришлось перекрывать два моста. Также сообщалось об эвакуации жителей четырех улиц.