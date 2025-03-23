Экс-замгубернатору региона РФ вменяют взятку 21,5 млн

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко оказался в эпицентре громкого коррупционного скандала. Его обвиняют в получении взятки, размер которой оценивается как минимум в 21,5 миллиона рублей. Взамен чиновник, как полагает следствие, оказывал протекцию при заключении государственных контрактов на приобретение видеокамер, предназначенных для регистрации административных нарушений.

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По сведениям «ТАСС», Главное следственное управление Следственного комитета России ведет расследование по уголовному делу, возбужденному 14 октября 2024 года. В основе дела лежат статьи 290 (часть 6) и 291 (часть 5) Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются получения и дачи взяток. Согласно материалам дела, Петроченко инкриминируется получение взятки в особо крупном размере – не менее 21,5 миллионов рублей – от предпринимателя по фамилии Лучкин.

Эта сумма была своего рода платой за общее покровительство, которое включало в себя оказание помощи в заключении государственных контрактов с организациями, контролируемыми Лучкиным, на закупку технических средств, необходимых для фиксации административных правонарушений. Кроме того, Петроченко, по версии следствия, обеспечивал беспрепятственную приемку и оплату поставленного оборудования.

Задержание Петроченко произошло 16 октября 2024 года непосредственно в момент получения им денежных средств от предпринимателя. Последний впоследствии дал показания, уличающие экс-чиновника. Бизнесмен Лучкин, также являющийся одним из ключевых фигурантов дела, также предоставил изобличающие сведения, однако суд счел возможным не применять к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В случае признания вины Александру Петроченко грозит суровое наказание – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее мы писали, что экс-гендиректора аэропорта Норильска приговорили к 7,5 года тюрьмы за взятку.