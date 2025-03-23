Экс-замгубернатору региона РФ вменяют взятку 21,5 млн

Экс-замгубернатору российского региона вменяют взятку 21,5 млн за госконтракты
Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко оказался в эпицентре громкого коррупционного скандала. Его обвиняют в получении взятки, размер которой оценивается как минимум в 21,5 миллиона рублей. Взамен чиновник, как полагает следствие, оказывал протекцию при заключении государственных контрактов на приобретение видеокамер, предназначенных для регистрации административных нарушений.
По сведениям «ТАСС», Главное следственное управление Следственного комитета России ведет расследование по уголовному делу, возбужденному 14 октября 2024 года. В основе дела лежат статьи 290 (часть 6) и 291 (часть 5) Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются получения и дачи взяток. Согласно материалам дела, Петроченко инкриминируется получение взятки в особо крупном размере – не менее 21,5 миллионов рублей – от предпринимателя по фамилии Лучкин.
Эта сумма была своего рода платой за общее покровительство, которое включало в себя оказание помощи в заключении государственных контрактов с организациями, контролируемыми Лучкиным, на закупку технических средств, необходимых для фиксации административных правонарушений. Кроме того, Петроченко, по версии следствия, обеспечивал беспрепятственную приемку и оплату поставленного оборудования.
Задержание Петроченко произошло 16 октября 2024 года непосредственно в момент получения им денежных средств от предпринимателя. Последний впоследствии дал показания, уличающие экс-чиновника. Бизнесмен Лучкин, также являющийся одним из ключевых фигурантов дела, также предоставил изобличающие сведения, однако суд счел возможным не применять к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В случае признания вины Александру Петроченко грозит суровое наказание – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Ранее мы писали, что экс-гендиректора аэропорта Норильска приговорили к 7,5 года тюрьмы за взятку.