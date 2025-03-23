Взрывы прогремели над Ахтубинском Астраханской области

В Ахтубинске, Астраханская область, раздались несколько взрывов, предположительно вызванных сработавшей системой ПВО.

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Местные жители сообщили, что слышали как минимум четыре взрыва и видели «красные вспышки в небе».

По предварительным данным, система ПВО сбивает украинские беспилотные летательные аппараты в пригороде Ахтубинска. Также были слышны звуки автоматной стрельбы. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях, передает Telegram-канал Shot.

Ранее в Волгограде прогремели как минимум три взрыва, предположительно вызванные работой системы ПВО, которая сбила воздушные цели на подходе к местному нефтеперерабатывающему заводу. Также очевидцы сообщили о взрывах в городе Калач-на-Дону, расположенном примерно в 66 километрах от Волгограда. Здесь жители слышали как минимум два взрыва и звуки пролетающих дронов.