В Диснейлэнде во Флориде произошел пожар, людей срочно эвакуировали

В тематическом парке Disney Epcot во Флориде произошёл пожар, людей срочно эвакуировали.

По информации Daily Mail, инцидент произошёл из-за внезапного возгорания холодильной камеры, что привело к эвакуации посетителей аттракциона «Приключения Реми Рататуя». Отмечается, что огонь был потушен, в результате пожара никто не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошёл во время весенних каникул — одной из самых загруженных недель в году.

Зимой при пожаре на НПЗ в Калифорнии пострадали шесть человек.