Серия взрывов прогремела в Волгограде и Калаче-на-Дону

В Волгограде прогремели как минимум три взрыва, предположительно вызванные работой системы ПВО, которая сбила воздушные цели на подходе к местному нефтеперерабатывающему заводу.

Жители Кировского района сообщили о звуках взрывов и характерных шумов беспилотников, а также видели вспышки в небе. По предварительным данным, украинские БПЛА могли лететь на низкой высоте со стороны Ростовской области. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Также очевидцы сообщили о взрывах в городе Калач-на-Дону, расположенном примерно в 66 километрах от Волгограда. Здесь жители слышали как минимум два взрыва и звуки пролетающих дронов. Предполагается, что БПЛА следовали через Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону. На данный момент официальные данные отсутствуют, передает Telegram-канал Shot.

Накануне в Ростове-на-Дону украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Позже стало известно, что в результате инцидента пострадали мужчина и женщина: у мужчины повреждены конечности, женщина также получила ранения от осколков окон.