Работники «Голоса Америки» подали иск против администрации Трампа

Сотрудники «Голоса Америки»* после прекращения финансирования от США подали иск против членов администрации американского президента Дональда Трампа.

Как утверждает американская газета The Washington Post, их обвиняют в якобы незаконном закрытии СМИ.

Согласно изданию, иск был подан в суд Нью-Йорка. Истцы потребовали восстановить работу СМИ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал сотрудников «Голоса Америки»* и «Радио Свобода»** не приезжать в Россию в связи с закрытием СМИ в США.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.12.2017.

** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.12.2017.