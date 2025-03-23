WP: работники «Голоса Америки» подали иск против администрации Трампа
Сотрудники «Голоса Америки»* после прекращения финансирования от США подали иск против членов администрации американского президента Дональда Трампа.
Как утверждает американская газета The Washington Post, их обвиняют в якобы незаконном закрытии СМИ.
Согласно изданию, иск был подан в суд Нью-Йорка. Истцы потребовали восстановить работу СМИ.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал сотрудников «Голоса Америки»* и «Радио Свобода»** не приезжать в Россию в связи с закрытием СМИ в США.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.12.2017.
** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.12.2017.