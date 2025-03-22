Полиция применила водометы и газ против митингующих в Стамбуле

В Стамбуле полиция использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, пытавшихся прорваться через кордоны, пишет Cumhuriyet.

В районе акведука Валента, ведущего к мэрии и площади Таксим, протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны. В ответ на это стражи порядка использовали перцовый газ и водометы. Ситуация в этом районе стабилизировалась, несколько человек были задержаны, передает ТАСС. http://tass.ru/ со ссылкой на Cumhuriyet.

На подступах к парку Сарачхане напротив стамбульской мэрии также произошли стычки. Здесь проходит многотысячный митинг оппозиции. Группа протестующих пыталась прорваться через металлические ограждения, но была оттеснена водометами. В целом в районе Сарачхане обстановка спокойная, полиция контролирует проходы на площадь и отсекает крупные группы манифестантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, толпа в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры, что спровоцировало столкновения с полицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны. В среду турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования.