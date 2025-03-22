Реактивный самолет Impala Mark I разбился и взорвался на авиашоу в Южноафриканской Республике. Пилот не успел катапультироваться и погиб.

Инцидент произошел 22 марта во время West Coast Air Show на аэродроме Салданья. Во время демонстрационных полетов пилот турбореактивного самолета выполнил несколько маневров в воздухе, после чего потерял управление и упал на землю. Он не успел катапультироваться и скончался на месте. Зрители авиашоу не пострадали, передает Telegram-канал Shot.

Недавно еще одна авиакатастрофа произошла на территории России. В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28, в результате крушения весь экипаж погиб. Авиакатастрофа произошла недалеко от населенного пункта Шуговицы в Волосовском районе региона. Очевидцы рассказали о том, что после падения вертолета они увидели огненную вспышку.

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Еще одна авиакатастрофа произошла неподалеку от села Новоликеево в Кстовском округе. В Сети появились кадры с моментом падения легкомоторного самолета Van’s RV-7. На борту судна находилось два человека, оба погибли.