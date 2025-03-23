РИА Новости: полиция вытеснила из парка в Стамбуле участников манифеста
Полиция вытеснила из парка Сарачхане в Стамбуле участников акции в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.
Как утверждает РИА Новости, манифестанты бросали в полицию бутылки и фейерверки, их удалось вытеснить из парка через четыре часа после начала акции.
Некоторые участники акции скрылись в близлежащих магазинах и отелях.
Ранее сообщалось, что полиция применила газ против манифестантов в Стамбуле.
Также полицейские применили газ и водомёты против манифестантов в Анкаре.