Полиция вытеснила из парка в Стамбуле участников манифеста

Полиция вытеснила из парка Сарачхане в Стамбуле участников акции в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.

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Как утверждает РИА Новости, манифестанты бросали в полицию бутылки и фейерверки, их удалось вытеснить из парка через четыре часа после начала акции.

Некоторые участники акции скрылись в близлежащих магазинах и отелях.

Ранее сообщалось, что полиция применила газ против манифестантов в Стамбуле.

Также полицейские применили газ и водомёты против манифестантов в Анкаре.