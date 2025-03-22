Росавиация ввела ограничения для российского аэропорта

Временные ограничения введены для аэропорта Казани. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram.

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По его данным, ограничения введены в 18:35 по Москве. В настоящий момент аэропорт Казани не принимает и не отправляет никакие авиарейсы.

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О причинах такого решения не сообщается. В то же время Кореняко отметил, что экипажи, авиадиспетчеры и остальные работники авиагавани делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.