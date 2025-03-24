В Подмосковье электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку

В Клину поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

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Трагедия произошла на станции Ямуга. Пострадавшая 17 лет скончалась сразу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сотрудники оперативных служб осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Устанавливаются детали произошедшего.