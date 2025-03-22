Перекупщик автомобилей обманул российскую балерину на 18 млн рублей, когда та пыталась вывести деньги на счета во Франции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, жертвой финансовой аферы стала 52-летняя петербурженка Екатерина Галанова — бывшая балерина Мариинского театра, театральный продюсер и режиссёр. Ныне она руководит Международным фестивалем балета Dance Open.

По версии Shot, Галанова попросила своего 47-летнего друга из Москвы продать её автомобиль за 10 млн рублей и положить деньги на свой счёт. Позже она отправила ему еще 8 млн и попросила перевести все средства во Францию, где она собиралась потратить деньги на ремонт квартиры.

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Впоследствии мужчина исчез с деньгами и перестал выходить на связь. Балерина написала заявление в полицию.

При этом сама Галанова опровергла информацию Shot и назвала произошедшее «фигнёй». По ее словам, такого друга у неё не было.