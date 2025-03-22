Перекупщик автомобилей обманул российскую балерину на 18 млн рублей
Перекупщик автомобилей обманул российскую балерину на 18 млн рублей, когда та пыталась вывести деньги на счета во Франции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, жертвой финансовой аферы стала 52-летняя петербурженка Екатерина Галанова — бывшая балерина Мариинского театра, театральный продюсер и режиссёр. Ныне она руководит Международным фестивалем балета Dance Open.
По версии Shot, Галанова попросила своего 47-летнего друга из Москвы продать её автомобиль за 10 млн рублей и положить деньги на свой счёт. Позже она отправила ему еще 8 млн и попросила перевести все средства во Францию, где она собиралась потратить деньги на ремонт квартиры.
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Впоследствии мужчина исчез с деньгами и перестал выходить на связь. Балерина написала заявление в полицию.
При этом сама Галанова опровергла информацию Shot и назвала произошедшее «фигнёй». По ее словам, такого друга у неё не было.