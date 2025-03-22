Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе

Lenta.ru

Мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе
© РИА Новости

Как пишет источник со ссылкой на соцсети, неизвестный, которому на вид 40-45 лет, скончался еще до приезда скорой помощи. Его личность пока не установлена.

В региональном Следственном комитете заявили, что проводят процессуальную проверку инцидента в российском городе.

Ранее в Рязани несколько человек пострадали из-за взрыва трубы на нефтезаводе утром 15 марта. Их госпитализировали.

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Следственный комитет
Рязань