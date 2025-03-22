Вахтовик в России скончался после отравления в столовой
Работники строительной компании, осуществляющей строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги, отравились в столовой. Один из них скончался, сообщает Восточное МСУТ СК в своем Telegram-канале.
Отравились 16 строителей, они были доставлены в медицинское учреждение. Работа пищеблока приостановлена.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий.