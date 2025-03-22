При стрельбе в Лас-Крусесе в США пострадали несколько человек

Национальная Служба Новостей

Стрельба произошла в городе Лас-Крусес в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает телеканал CBS4 Local со ссылкой на данные полиции.

При стрельбе в Лас-Крусесе в США пострадали несколько человек
© РИА Новости

СМИ уточнило, что инцидент произошел в местном парке Янг.

«Сообщается о нескольких людях, получивших огнестрельные ранения», - говорится в сообщении.

На месте стрельбы работают правоохранители.

Ранее в Новой Москве неизвестный ворвался с оружием в детский сад на улице Липовый парк и открыл огонь, пострадал один человек.

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