При стрельбе в Лас-Крусесе в США пострадали несколько человек

Стрельба произошла в городе Лас-Крусес в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает телеканал CBS4 Local со ссылкой на данные полиции.

СМИ уточнило, что инцидент произошел в местном парке Янг.

«Сообщается о нескольких людях, получивших огнестрельные ранения», - говорится в сообщении.

На месте стрельбы работают правоохранители.

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