В США шесть человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе

В Хьюстоне штат Техас шесть человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе.

Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

«Шесть человек ранены, четыре из них критически, из-за стрельбы рано утром в воскресенье в ночном клубе Хьюстона», — сообщил телеканал.

По его информации, сотрудники правоохранительных органов пока не смогли задержать двух подозреваемых, которые скрылись после стрельбы на автомобиле. Мотивы их поступков также неизвестны.

Стрельба, как отметил телеканал, произошла на фоне рейдов правоохранителей по нелегальным ночным клубам в Хььюстоне после серий случаев стрельбы в них.

В феврале на авиабазе Киртланд в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба. В результате происшествия один летчик получил ранения в руку, его госпитализировали. Еще одного летчика обнаружили без признаков жизни.