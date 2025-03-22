Россияне вышли из горящего «Крокуса» вместе с террористами и стали свидетелями их побега

Выжившая в теракте в «Крокус Сити Холле» россиянка Евгения и ее супруг, которые 22 марта 2024 года пришли на концерт группы «Пикник», покинули горящее здание одновременно с террористами. Впоследствии они увидели белый автомобиль, на котором скрылись преступники, рассказала Евгения «Ленте.ру».

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Женщина вместе с супругом спряталась в VIP-ложе, когда злоумышленники начали стрелять по людям в зале. Стрельба, как она рассказывает, не прекращалась — все это время люди лежали на полу и слышали выстрелы. Когда террористы подожгли зал, раздался звук сигнализации — тогда Евгения вместе с мужем приняли решение бежать.

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Они направились к тому входу, откуда пришли. Дверь там сначала оказалась закрыта, однако впоследствии ее удалось открыть сильным толчком. Вскоре они в первый раз столкнулись с террористами, но стрелки на них не отреагировали, потому что, вероятно, уже спешили покинуть зал, смешавшись с толпой. «В холле лежали тела. Мы побежали к выходу, супруг обратил внимание на людей в разгрузочных жилетах, но не придал этому значения», — вспоминает россиянка.

Когда супруги вышли из здания, они заметили, что в этот момент на улице еще не было никого из спецслужб, кроме машины ЧОПа — за ней Евгения вместе с мужем спрятались и отдышались, а после побежали в сторону своего автомобиля.

Когда мы перебегали через дорогу, мимо проехала белая машина. Тогда мы подумали, что люди в панике покидают место. Как выяснилось позже, это были террористы. Мы вышли, и они с нами одновременно Евгения свидетельница теракта

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел ровно год назад — 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись на белом Renault. В ночь на 23 марта автомобиль обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, в ходе погони машина перевернулась. Террористов задержали в лесу, одному из них силовики отрезали ухо.

Теракт в «Крокусе» стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году. Стрельба унесла жизни свыше 140 человек, по некоторым данным, почти 700 посетителей концерта получили ранения.