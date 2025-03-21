В Зимбабве ограбили дом родителей нового президента МОК Ковентри

Преступники ограбили дом родителей избранного президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в Зимбабве.

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По информации издания Pindula, 10 марта на дом родителей Кирсти Ковентри в Хараре напала группа вооруженных людей. Нападавшие связали находившихся в доме.

Их добычей стали 15 тысяч долларов наличными, ювелирные изделия, которые оцениваются примерно в 60 тысяч, купальники, в которых экс-спортсменка выступала на Олимпийских играх, ружья, слуховые аппараты и даже три фена.

К счастью, полиция сработала оперативно и трое мужчин были задержаны. Двоим из них предстоит вскоре оказаться в суде по делу о краже со взломом.