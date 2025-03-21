Российскую журналистку задержали за оправдание терроризма

В Якутске ФСБ задержала журналистку Александрову за оправдание терроризма
Сотрудники управления ФСБ России по Якутии задержали журналистку Сашу Александрову, она подозревается в оправдании терроризма по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда»). Об этом сообщает издание «Вести Якутии», ссылаясь на источники.
По их информации, задержание было произведено накануне. 21 марта суд заключил под стражу журналистку, сообщил в своем Telegram-канале якутский журналист Виталий Обедин.
До 2022 года Александрова работала на портале Ykt.ru и в издании SakhaDay. После начала специальной военной операции (СВО) она покинула Россию. В 2024 году она вернулась в Якутию.
12 марта сообщалось, что военный суд в Москве вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 600 тысяч рублей и запретили управлять онлайн-страницами до конца 2025 года.
Обвинение основано на двух постах в Telegram-канале Кеворковой: первый — репост материала журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году, второй — ироническое сообщение «Талибы (организация запрещена в России) красавчики», опубликованное на фоне обсуждений о возможном исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций.