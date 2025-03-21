Российскую журналистку задержали за оправдание терроризма

Сотрудники управления ФСБ России по Якутии задержали журналистку Сашу Александрову, она подозревается в оправдании терроризма по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда»). Об этом сообщает издание «Вести Якутии», ссылаясь на источники.

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По их информации, задержание было произведено накануне. 21 марта суд заключил под стражу журналистку, сообщил в своем Telegram-канале якутский журналист Виталий Обедин.

До 2022 года Александрова работала на портале Ykt.ru и в издании SakhaDay. После начала специальной военной операции (СВО) она покинула Россию. В 2024 году она вернулась в Якутию.

12 марта сообщалось, что военный суд в Москве вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 600 тысяч рублей и запретили управлять онлайн-страницами до конца 2025 года.

Обвинение основано на двух постах в Telegram-канале Кеворковой: первый — репост материала журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году, второй — ироническое сообщение «Талибы (организация запрещена в России) красавчики», опубликованное на фоне обсуждений о возможном исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций.