Случайная прохожая спасла московскую пенсионерку от мошенников

В Москве случайная прохожая спасла пенсионерку от мошенников. Она увидела бабушку с большой сумкой, которая ждала такси и говорила по телефону. Ей показалось это странным, пишет Baza.

Женщина решила поговорить с бабушкой и вызвала полицию. Оказалось, что её подозрения были верны: 79-летняя Лариса Андреевна попала в ловушку мошенников.

Ей позвонили, узнали номер СНИЛС, а потом стали угрожать. Мошенники сказали, что нужно «задекларировать» все деньги, чтобы её не обвинили в помощи ВСУ. Бабушка собрала все свои сбережения — 1 855 700 рублей — и отдала их незнакомому человеку.

Позже ей позвонили снова и сказали, что она должна забрать какой-то пакет и передать его «силовикам», чтобы «вернуть» свои деньги. Бабушка согласилась и ждала такси, когда её заметила прохожая. Только тогда Лариса Андреевна поняла, что её обманули, и отданные аферистам деньги она не вернет.

Ранее в Москве уборщица отдала мошенникам 16 млн рублей.