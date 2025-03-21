Стала известна причина смерти пятого ребенка из Красной Сопки

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия назвали причину смерти пятого ребенка в семье Виноградовых из Красной сопки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали в ведомстве, гибель пятого ребенка в семье не связана с токсинами. Напомним, что младенец является пятым погибшим ребенком в этой семье — в 2024 году в семье Виноградовых погибло четверо детей из-за отравления дихлофосом.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, пятый ребенок умер от механической асфиксии, вызванной застреванием в дыхательных путях содержимого желудка. При этом, следователи не нашли в теле ребенка следов алкоголя, растворителей, наркотических, психотропных или лекарственных веществ, токсичных соединений или инсектицидов.

Гибель ребенка произошла в ночь на 2 февраля 2025 года. Как рассказала его мать, перед смертью сына она покормила и уложила его в кроватку. На следующее утро ребенок не проснулся. При этом, меньше года назад в этой же семье погибло еще четверо детей — осенью 2024 года они отравились дихлофосом.