Родные Марии Ковальчук обвинили полицию Дубая в распространении фейков

Родные украинской модели Марии Ковальчук назвали фейком версию полиции Дубая о том, что полученные ей травмы стали следствием падения с высоты. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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«Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как вошла на закрытую строительную площадку в одиночку и упала с высоты», — заявили в полиции Дубая.

Родные девушки настаивают на том, что в ОАЭ она подверглась сексуальному и физическому насилию. Что они планируют делать в сложившейся ситуации, не сообщается.

19 марта украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине в Дубае с множественными переломами конечностей и позвоночника.

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По предварительным данным, модель прилетела в Дубай еще 15 февраля. 9 марта у нее был день рождения, она пошла на некую вечеринку к шейхам. На следующий день Ковальчук позвонила матери и растерянным голосом сообщила, что проведет время в отеле с мужчинами, с которыми она недавно познакомилась. После этого родственники не могли связаться с девушкой восемь дней. Близкие девушки считают, что Ковальчук несколько дней насиловали, а затем выбросили.

Девушка обездвижена, она только шевелит губами. Ковальчук находится в реанимации. Никакой информации о прогнозах врачей нет.

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