Известный боксер внезапно умер в спорткомплексе в Москве

Известный московский боксер Павел Котов умер в пятницу вечером прямо во время тренировки. Трагедия произошла в спорткомплексе «Крылья советов» на западе столицы.

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Как стало известно «МК», 64-летний спортсмен почувствовал себя плохо в зале для бокса. В этом спорткомплексе занимается клуб «Здоровая нация», которым руководит Котов. Внезапно мужчина потерял сознание, спасти его не удалось. Возможной причиной смерти называется сердечный приступ.

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Павел Котов — мастер спорта СССР по боксу, трехкратный чемпион Москвы, финалист Кубка СССР, победитель и призер всесоюзных и международных турниров.