Раскрыты детали дела искалеченной украинской модели Марии Ковальчук

Полиция в Дубае назвала причину травм, которые получила украинская модель Мария Ковальчук — ранее девушка была найдена в ОАЭ после многодневных поисков. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказали в полиции, девушка могла получить свои многочисленные травмы в результате падения с большой высоты. Следствие полагает, что Ковальчук проникла на стройку, после чего сорвалась с высоты. Кроме того, полиция также призвала СМИ воздержаться от «распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь человека и его семьи в это непростое время».

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«Полиция Дубая подтверждает, что ранее пропавшая без вести гражданка Украины в настоящее время находится в больнице, получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи. Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты», — сообщили в полиции.

Ранее знакомые Ковальчук объявили, что девушка перестала выходить на связь. В последний раз она разговаривала с родителями в начале марта. 19 марта ее обнаружили в одной из больниц Дубая — состояние девушки оценили как критическое. При этом, при себе у нее не было документов и телефона.