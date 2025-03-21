Мошенники «удаленно похитили» и отправили в Брянск школьницу из Москвы

В Москве мошенники обманным путем выманили из города и отправили в Брянск 17-летнюю школьницу. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, для обмана мошенники использовали схему с курьерской доставкой цветов. После того, как школьница сказала им код из сообщения, злоумышленники заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и там оформлена доверенность на гражданина Украины. Затем старшеклассницу стали пугать тем, что ее отца привлекут к уголовной ответственности по статье об отмывании денег. Чтобы этого не произошло ей нужно было «задекларировать» все ценные вещи и деньги, а также узнать у отца, сколько у него накоплений.

«Далее мошенники начали уговаривать школьницу получить доступ к телефону отца, а когда это не удалось, сказали, что на него готовится покушение. Старшеклассница якобы могла стать приманкой, поэтому ей нужно было срочно уехать из Москвы, предварительно записав видео для отца о том, что ей грозит опасность. Когда школьница уехала, мошенники отправили сообщение отцу, рассчитывая, что он заплатит выкуп», — говорится в тексте.

Мужчина еще днем понял, что с его дочерью что-то не так, поскольку она так и не вернулась из школы. Позже он узнал, что ее там и вовсе не было. В связи с этим 19 марта он обратился в полицию Москвы с заявлением о пропаже школьницы. Вечером того же дня ему на телефон пришло видео, в котором его дочь просила о помощи. Мужчина сразу заподозрил, что может иметь дело с аферистами, поскольку школьница «странно отыграла испуг и страх», а за день до «похищения» неожиданно пришла к нему в гости и начала расспрашивать о накоплениях. После того, как получить выкуп мошенникам не удалось они просто перестали выходить на связь. Через время с родителями связалась сама школьница и выяснилось, что она уехала в Брянск. Сейчас она уже дома.