Сына Светланы Лады-Русь* подозревают в организации нарколаборатории на квартире

Сына Светланы Лады-Русь Илью Пеунова заподозрили в организации лаборатории по производству мефедрона в собственной квартире. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Обыск в квартире Пеунова прошел после наводки. По словам силовиков, в квартире мужчины были обнаружены элементы этой лаборатории и свыше 10 кг наркотиков. Отмечается, что мужчина был неоднократно задержан с наркотическими веществами. Его также направляли на лечение в наркологический диспансер. Сейчас Пеунов находится в СИЗО.

Мать Пеунова Светлана находится в международном розыске, а также объявлена в федеральный розыск и обвиняется в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

До этого в ХМАО многодетную мать арестовали за распространение наркотиков.

22-летняя девушка заявила, что занималась реализацией наркотиков. Ее и знакомого, с которым они прятали наркотики, отправили под стражу на два месяца.

Детей фигурантки передали органам опеки, так как отец семьи был арестован в прошлом году по делу о незаконном обороте запрещенных веществ.

*признана иноагентом.