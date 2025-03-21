Осквернивший могилу Евгения Пригожина мужчина предстанет перед судом

Осквернивший могилу российского бизнесмена Евгения Пригожина мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщает «Фонтанка».

© Passion.ru

Как уточняется, преступление обвиняемый совершил летом 2024 года. В июле он пришел на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронен Пригожин, нашел место его упокоения и прилепил на надгробный камень плакат с оскорбительным содержанием. После этого он сфотографировался на фоне памятника с другой табличкой, текст на которой также состоял из инвектив в адрес предпринимателя.

Теперь мужчине вменяют часть 1 статьи 224 УК РФ — надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области вандалы разгромили могилы бойцов СВО.