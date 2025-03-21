Осквернивший могилу Евгения Пригожина мужчина предстанет перед судом

Passion.ru

Осквернивший могилу российского бизнесмена Евгения Пригожина мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Осквернивший могилу Евгения Пригожина мужчина предстанет перед судом
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Как уточняется, преступление обвиняемый совершил летом 2024 года. В июле он пришел на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронен Пригожин, нашел место его упокоения и прилепил на надгробный камень плакат с оскорбительным содержанием. После этого он сфотографировался на фоне памятника с другой табличкой, текст на которой также состоял из инвектив в адрес предпринимателя.

Теперь мужчине вменяют часть 1 статьи 224 УК РФ — надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области вандалы разгромили могилы бойцов СВО.

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Евгений Пригожин
Санкт-Петербург