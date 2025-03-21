Суд Лондона отказался освободить Вячеслава Платона под залог

Вестминстерский магистратский суд отказался освободить под залог молдавского банкира Вячеслава Платона, задержанного в Великобритании на прошлой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ходе судебного заседания адвокат Платона Питер Колдуэлл заявил, что бизнесмен, экстрадиции которого требует Молдавия, подал заявление на получение убежища в Соединенном Королевстве, поскольку является "фактически диссидентом". Юрист указал, что банкир подвергся физическому насилию со стороны правоохранительных органов Молдавии во время заключения в 2016 году.

В свою очередь адвокат Кэтрин Браун, представляющая молдавские власти, настаивала на том, что в случае освобождения под залог бизнесмен, которого Кишинев обвиняет в мошенничестве, может сбежать из Великобритании. В итоге судья Джоанна Мэтсон отказала банкиру в залоге, аргументировав свое решение невозможностью на данном этапе определить, является ли его преследование политически мотивированным.

В декабре 2018 года Платон был приговорен в Молдавии в совокупности к 25 годам заключения по двум делам о финансовом мошенничестве. Банкир утверждал, что эти дела против него сфабриковал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. В 2021 году после бегства Плахотнюка из Молдавии Платон был оправдан и освобожден. Бизнесмен покинул Молдавию и стал жестко критиковать власти страны. Он был задержан в Великобритании 13 марта.

Платона обвиняют в незаконном выводе денег из России через молдавские банки, а также в других преступлениях финансового характера. В 2023 году Тверской районный суд Москвы также заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на сумму более 126 млрд рублей.