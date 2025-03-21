Рабочий погиб после падения с высоты на стройке в Новой Москве

Двое рабочих упали с высоты здания на строительном объекте в Новой Москве. Один из них погиб, а второго госпитализировали.

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Об этом в пятницу, 21 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В Новой Москве на строительном объекте нежилого здания с высоты упали двое рабочих. Один из мужчин скончался на месте, другой госпитализирован. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, — рассказала она.

Ранее на северо-западе Москвы 37-летний рабочий упал с большой высоты и скончался на месте от полученных травм.