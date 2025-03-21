Найденная искалеченной в Дубае модель Мария Ковальчук, вероятно, не была на «вечеринке у шейхов», как ранее писали СМИ. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), она не имела нужных для этого данных.

«Элементарно, Мария Ковальчук не подходит по параметрам под большинство тусовок с элитой Эмиратов», — говорится в сообщении.

Также, согласно новым данным, 20-летнюю девушку не могли сразу опознать, так как при поступлении в больницу ее лицо было сильно разбито. Также она находилась в состоянии комы.

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Дубайские медики спасают жизнь 20-летней украинской модели, которую нашли спустя восемь дней после исчезновения с тяжелыми травмами. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Нашли парализованной

Пропавшая после «вечеринки с шейхами» 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук была найдена на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии. У девушки диагностированы множественные переломы рук, ног и позвоночника, из-за чего она полностью парализована и не может двигаться.

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Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии. По словам матери Марии, Анны Ковальчук, девушка уже перенесла несколько сложных операций, но пока не может говорить и только шевелит губами.

«Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — отметила Анна.

Отправилась на закрытую вечеринку

Мария прилетела в Эмираты 15 февраля. 9 марта Ковальчук побывала на развлекательном мероприятии, где познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса. На 11 марта у девушки был запланирован вылет в Таиланд. Однако рейс она пропустила, ее телефон оказался выключен.

9 марта Мария позвонила своей матери и рассказала о новых знакомых, добавив, что они пригласили ее провести ночь в отеле. На следующий день модель позвонила маме и рассказала, что пойдет в отель к двум мужчинам, которые ее пригласили. Анна Ковальчук заявила, что голос ее дочери был растерянным, пишет The Voice.

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После сообщений об избиении украинской модели Марии Ковальчук российская ведущая и юрист Екатерина Гордон в четверг, 20 марта, рассказала, что скандал с вечеринками арабских шейхов в стиле «Porto Party» обсуждают в англоязычном сегменте Интернета на протяжении более чем года.

В центре внимания также оказались и жестокие извращения, которые происходят на подобных мероприятиях.

— В сети гуляют видео где предположительно «шейхи» иcпополняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить… — написала Гордон в своем Telegram-канале.

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Друзья украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли с множественными переломами на обочине дороги в Дубае, готовы сделать все возможное, чтобы помочь подруге и наказать виновных. С близкими пострадавшей девушки пообщался aif.ru.

По словам знакомых, связь с девушкой прервалась несколько месяцев назад, и никто не знал, где находится Ковальчук. Сейчас они намерены оказать ей всю необходимую поддержку.

«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Я до сих пор не могу в это поверить. Конечно, хочу, чтобы виновные понесли наказание. Я сделаю все, что могу, чтобы помочь Маше», — заявила одна из подруг украинки.

При этом близкие уверены, что модель справится с испытанием. Они считают Ковальчук сильной девушкой, а сам факт подобных происшествий в современном мире их «просто ужасает».

Отметим, что во время поисков девушки в соцсетях появились предположения, что Ковальчук могла посещать VIP-вечеринку «Порто-Пати», на которой происходит насилие и унижение приглашенных девушек. При этом близкие Ковальчук опровергают слухи об интересе модели к подобным мероприятиям.

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Украинская модель Мария Ковальчук могла попытаться покончить с собой. Такое предположение сделали авторы Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По предварительным данным, у 20-летней девушки обнаружены характерные для падения с большой высоты травмы. Однако точную причину предстоит установить медикам. На данный момент это не представляется возможным, так как Ковальчук не может говорить.

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Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» и модель Олеся Малибу выразила сочувствие Марии Ковальчук, которую недавно пропала в Дубае, и была найдена накануне на обочине дороги с переломами позвоночника, рук и ног. Однако Олеся дала понять, что история девушки ее не сильно удивила. Малибу заявила, что такое действительно случается в эскорте, и девушки работающие в этой индустрии, никак и никем не защищены.

«Хочу сказать, что это просто ужасная ситуация и девушке просто не повезло. Действительно, так бывает. И сами менеджеры, кураторы, которые туда отправляют, сами даже не могут точно знать, нормальный будет клиент или нет. Безопасности в эскорте вообще в принципе нет. Девушки себя никак не обезопасят, и если они соглашаются на подобную работу, то должны понимать, что никто их не спасет и все это только на их плечах, — сказала Малибу в беседе с NEWS.ru.

Она добавила, что многие девушки, которые едут за границу через менеджеров, на самом деле планируют работать в эскорте. Олеся подчеркнула, что безопаснее всего ехать за рубеж за собственные средства и по путевке турагентства с хорошей репутацией. «Совет по поводу заграничных поездок я могу дать только один: заказывать путевки самостоятельно через проверенные турагентства, оплачивать их самостоятельно. Вот я сейчас сама купила себе тур на Мальдивы в проверенной фирме, еду туда за свои деньги. Вот это самая лучшая безопасность, — сказала Малибу.

«А если вы едете в эскорт, тогда вы едете не на отдых, а на очень страшную авантюру, которая, сами понимаете, чем может закончиться», — подытожила Олеся Малибу.

Накануне вечером в Дубае нашли пропавшую несколько дней назад 20-летнюю модель Марию Ковальчук. Девушку обнаружили на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника. К настоящему моменту Марии сделали четыре операции, она в критическом состоянии и не может говорить. Родные опасаются, пишет SHOT, что Мария Ковальчук попала в сексуальное рабство, где её несколько дней насиловали, а после выбросили прямо на дорогу. Шокирующую историю не оставила без внимания Яна Рудковская и высказалась о ней в своем Telegram-канале.

«Очень страшная и подозрительная история произошла с пропавшей моделью в Дубае… Украинская модель, 20-летняя Мария Ковальчук улетела туда в феврале по работе, а спустя месяц её нашли парализованной на обочине дороги без документов и телефона. Есть и другая подробность... В Сети имеются данные, что она могла заниматься экспортом... Это очень рискованная "профессия". Женщины, которые туда идут, должны понимать риски. Но даже это не служит поводом , чтобы с девушкой так жестоко обращались», — написала продюсер.

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