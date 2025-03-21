В участии украинской модели в вечеринке шейхов усомнились
Найденная искалеченной в Дубае модель Мария Ковальчук, вероятно, не была на «вечеринке у шейхов», как ранее писали СМИ. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), она не имела нужных для этого данных.
«Элементарно, Мария Ковальчук не подходит по параметрам под большинство тусовок с элитой Эмиратов», — говорится в сообщении.
Также, согласно новым данным, 20-летнюю девушку не могли сразу опознать, так как при поступлении в больницу ее лицо было сильно разбито. Также она находилась в состоянии комы.
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Дубайские медики спасают жизнь 20-летней украинской модели, которую нашли спустя восемь дней после исчезновения с тяжелыми травмами. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.
Нашли парализованной
Пропавшая после «вечеринки с шейхами» 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук была найдена на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии. У девушки диагностированы множественные переломы рук, ног и позвоночника, из-за чего она полностью парализована и не может двигаться.
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Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии. По словам матери Марии, Анны Ковальчук, девушка уже перенесла несколько сложных операций, но пока не может говорить и только шевелит губами.
«Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — отметила Анна.
Отправилась на закрытую вечеринку
Мария прилетела в Эмираты 15 февраля. 9 марта Ковальчук побывала на развлекательном мероприятии, где познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса. На 11 марта у девушки был запланирован вылет в Таиланд. Однако рейс она пропустила, ее телефон оказался выключен.
9 марта Мария позвонила своей матери и рассказала о новых знакомых, добавив, что они пригласили ее провести ночь в отеле. На следующий день модель позвонила маме и рассказала, что пойдет в отель к двум мужчинам, которые ее пригласили. Анна Ковальчук заявила, что голос ее дочери был растерянным, пишет The Voice.
Гордон рассказала о жестоких извращениях на вечеринках с шейхами в Дубае
После сообщений об избиении украинской модели Марии Ковальчук российская ведущая и юрист Екатерина Гордон в четверг, 20 марта, рассказала, что скандал с вечеринками арабских шейхов в стиле «Porto Party» обсуждают в англоязычном сегменте Интернета на протяжении более чем года.
В центре внимания также оказались и жестокие извращения, которые происходят на подобных мероприятиях.
— В сети гуляют видео где предположительно «шейхи» иcпополняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить… — написала Гордон в своем Telegram-канале.
Друзья искалеченной в Дубае украинской модели рассказали о поиске виновных
Друзья украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли с множественными переломами на обочине дороги в Дубае, готовы сделать все возможное, чтобы помочь подруге и наказать виновных. С близкими пострадавшей девушки пообщался aif.ru.
По словам знакомых, связь с девушкой прервалась несколько месяцев назад, и никто не знал, где находится Ковальчук. Сейчас они намерены оказать ей всю необходимую поддержку.
«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Я до сих пор не могу в это поверить. Конечно, хочу, чтобы виновные понесли наказание. Я сделаю все, что могу, чтобы помочь Маше», — заявила одна из подруг украинки.
При этом близкие уверены, что модель справится с испытанием. Они считают Ковальчук сильной девушкой, а сам факт подобных происшествий в современном мире их «просто ужасает».
Отметим, что во время поисков девушки в соцсетях появились предположения, что Ковальчук могла посещать VIP-вечеринку «Порто-Пати», на которой происходит насилие и унижение приглашенных девушек. При этом близкие Ковальчук опровергают слухи об интересе модели к подобным мероприятиям.
Появилась версия о возможной попытке самоубийства найденной в Дубае украинской модели
Украинская модель Мария Ковальчук могла попытаться покончить с собой. Такое предположение сделали авторы Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов).
По предварительным данным, у 20-летней девушки обнаружены характерные для падения с большой высоты травмы. Однако точную причину предстоит установить медикам. На данный момент это не представляется возможным, так как Ковальчук не может говорить.
Олеся Малибу объяснила, почему ее не удивила история модели Марии Ковальчук
Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» и модель Олеся Малибу выразила сочувствие Марии Ковальчук, которую недавно пропала в Дубае, и была найдена накануне на обочине дороги с переломами позвоночника, рук и ног. Однако Олеся дала понять, что история девушки ее не сильно удивила. Малибу заявила, что такое действительно случается в эскорте, и девушки работающие в этой индустрии, никак и никем не защищены.
«Хочу сказать, что это просто ужасная ситуация и девушке просто не повезло. Действительно, так бывает. И сами менеджеры, кураторы, которые туда отправляют, сами даже не могут точно знать, нормальный будет клиент или нет. Безопасности в эскорте вообще в принципе нет. Девушки себя никак не обезопасят, и если они соглашаются на подобную работу, то должны понимать, что никто их не спасет и все это только на их плечах, — сказала Малибу в беседе с NEWS.ru.
Она добавила, что многие девушки, которые едут за границу через менеджеров, на самом деле планируют работать в эскорте. Олеся подчеркнула, что безопаснее всего ехать за рубеж за собственные средства и по путевке турагентства с хорошей репутацией. «Совет по поводу заграничных поездок я могу дать только один: заказывать путевки самостоятельно через проверенные турагентства, оплачивать их самостоятельно. Вот я сейчас сама купила себе тур на Мальдивы в проверенной фирме, еду туда за свои деньги. Вот это самая лучшая безопасность, — сказала Малибу.
«А если вы едете в эскорт, тогда вы едете не на отдых, а на очень страшную авантюру, которая, сами понимаете, чем может закончиться», — подытожила Олеся Малибу.
Яна Рудковская высказала свое мнение о том, что случилось с пропавшей в Дубае моделью Марией Ковальчук
Накануне вечером в Дубае нашли пропавшую несколько дней назад 20-летнюю модель Марию Ковальчук. Девушку обнаружили на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника. К настоящему моменту Марии сделали четыре операции, она в критическом состоянии и не может говорить. Родные опасаются, пишет SHOT, что Мария Ковальчук попала в сексуальное рабство, где её несколько дней насиловали, а после выбросили прямо на дорогу. Шокирующую историю не оставила без внимания Яна Рудковская и высказалась о ней в своем Telegram-канале.
«Очень страшная и подозрительная история произошла с пропавшей моделью в Дубае… Украинская модель, 20-летняя Мария Ковальчук улетела туда в феврале по работе, а спустя месяц её нашли парализованной на обочине дороги без документов и телефона. Есть и другая подробность... В Сети имеются данные, что она могла заниматься экспортом... Это очень рискованная "профессия". Женщины, которые туда идут, должны понимать риски. Но даже это не служит поводом , чтобы с девушкой так жестоко обращались», — написала продюсер.