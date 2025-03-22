МВД Турции: задержаны 97 участников протестов

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в своем аккаунте в соцсети X о задержании 97 участников акции протестов в пятницу.

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Как отметил Ерликая, турецкие полицейские проявили «терпение и здравый смысл».

«Полицейские не позволили осуществить цели тем, кто угрожает миру и безопасности нашей любимой страны, провокациями и вандализмом. Те, кто пытается терроризировать улицы своими призывами, никогда не достигнут своих целей. В сегодняшних демонстрациях; за нарушение закона № 2911 повреждение общественного имущества 97 подозреваемых были задержаны», — написал глава турецкого МВД.

В Турции начались массовые протесты после задержания мэра Стамбула

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что правительство не закроет глаза на призывы «уличного террора». Он уточнил, что Турция — это «не та страна, которую нашил на улице».

Эрдоган считает, что правительство не потерпит попыток «терроризировать Турцию».

19 марта сотрудники турецких правоохранительных органов задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. Тогда же в доме чиновника провели обыски.

Ранее в Кремле высказались о ситуации с протестами в Турции.