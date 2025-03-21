В Петербурге задержали главу стройфирмы за хищение почти 70 млн рублей

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил обвинение в мошенничестве ранее судимому руководителю строительной компании, который, по версии правоохранителей, похитил у своих заказчиков более 68 млн рублей после заключения с ними договоров о возведении частных жилых домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"По версии следствия, фигурант и его соучастники, личность которых устанавливается, выполнили в незначительном объеме работы по строительству жилых домов с целью создания видимости исполнения обязательств по договорам, а полученные от граждан денежные средства перевели на счета подконтрольных фирм, распорядившись ими таким образом по своему усмотрению и присвоив себе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, обвинение предъявлено генеральному директору ООО "СК "Ремстрой" Ивану Гаврилову.

В настоящее время установлено пять потерпевших от действий злоумышленников. Других пострадавших устанавливают. Решается вопрос об избрании задержанному фигуранту меры пресечения. Известно, что ранее мужчина был судим за совершение убийства и мошенничества.